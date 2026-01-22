Российские силы ПВО уничтожили за ночь 31 дрон ВСУ над регионами страны

Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили за ночь 22 января 31 украинский беспилотник над регионами России. Об этом в Telegram-канале сообщает российское оборонное ведомство.
В частности, четыре вражеских дрона были сбиты в Волгоградской области, по три — в Ростовской области и Крыму. Два беспилотника ВСУ российские военные ликвидировали в Брянской области и еще один — в Краснодарском крае.
Накануне вечером в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края украинский беспилотник нанес удар по портовым терминалам. По предварительным данным, погибли двое сотрудников предприятия, несколько человек получили ранения.
Кроме того, после атаки ВСУ начались пожары на четырёх резервуарах с нефтепродуктами. К их локализации привлечены сотрудники МЧС, а также 29 единиц техники.