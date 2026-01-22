Ричмонд
ГП обжаловала решение о конфискации имущества Тимура Иванова на 1,2 млрд рублей

Жалобу на решение по иску к Тимуру Иванову подал первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин.

Источник: Комсомольская правда

Генеральная прокуратура РФ подала апелляционную жалобу на решение суда по иску об обращении в доход государства имущества экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова. Представление, подписанное первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным, было подано 20 января, следует из данных судебной картотеки.

«Зарегистрировано апелляционное представление», — говорится в документах.

Отметим, что Пресненский суд Москвы удовлетворил иск надзорного ведомства в основной части, признав имущество стоимостью свыше 1,2 млрд рублей приобретенным на неподтверждённые доходы. Суд постановил обратить в доход государства доли в четырёх компаниях, 44 объекта недвижимости в Москве, Карелии, Московской и Тверской областях, автомобили премиум-класса, предметы роскоши и более 260 млн рублей наличных средств, обнаруженных на счетах и при обысках.

Прежде Арбитражный суд столицы официально признал Иванова банкротом. Это решение позволило оперативно приступить к продаже его активов для расчета с кредиторами, минуя стадию реструктуризации долга. Основанием для банкроства Иванова послужили финансовые требования ПСБ.

