Экс-начальника Казанского вокзала обвиняют в посредничестве во взятках

Бывшего начальника Казанского вокзала Игоря Черникова обвиняют в посредничестве во взяточничестве на сумму 1,3 миллиона рублей. Об этом говорится в материалах дела.
Как следует из документов, Черникову вменяют посредничество во взяточничестве в крупном размере. Следствие считает, что деньги он получал от предпринимателя, работавшего в арендуемых помещениях на территории вокзала.
По версии обвинения, средства передавались за общее покровительство бизнесу. Утверждается, что Черников регулярно обходил Казанский вокзал, фотографировал санитарное состояние точек общественного питания и таким образом контролировал ситуацию.
Черникову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за получение взятки в особо крупном размере, передает ТАСС.
21 января стало известно, что Тверской районный суд столицы продлил срок домашнего ареста бывшему вице-мэру Химок Ирине Жданкиной, которую обвиняют в получении взятки. Женщину задержали 24 июля прошлого года. Тогда силовики нагрянули с обысками в мэрию Химок. Тогда, помимо Жданкиной, задержали начальника управления по развитию территорий и инвестициям администрации города Евгению Янченко. Позднее обвиняемой избрали меру пресечения по делу. Ее отправили под домашний арест.