Экс-начальника Казанского вокзала обвиняют в посредничестве во взятках

21 января стало известно, что Тверской районный суд столицы продлил срок домашнего ареста бывшему вице-мэру Химок Ирине Жданкиной, которую обвиняют в получении взятки. Женщину задержали 24 июля прошлого года. Тогда силовики нагрянули с обысками в мэрию Химок. Тогда, помимо Жданкиной, задержали начальника управления по развитию территорий и инвестициям администрации города Евгению Янченко. Позднее обвиняемой избрали меру пресечения по делу. Ее отправили под домашний арест.