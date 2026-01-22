В Индонезии полицейские вытащили женщину из пасти трёхметрового крокодила

Напомним, в октябре в Австралии 14-летний школьник, который рыбачил в реке, подвергся нападению крокодила. Подросток находился в воде по пояс, когда хищник приблизился к нему. Мальчику удалось вырваться, несмотря на то, что крокодил перевернул его, пытаясь утопить. Школьник добежал до отеля. Его забрала бригада скорой помощи. Врачи диагностировали у подростка ранения ноги и живота.