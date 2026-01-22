В Индонезии полицейские вытащили женщину из пасти трёхметрового крокодила

Полицейские в индонезийском городе Таракан спасли женщину, на которую напал трёхметровый крокодил, сообщила Национальная полиция Индонезии.
Днём 19 января местная жительница собирала траву для скота на берегу водохранилища. В этот момент её атаковал крокодил. Животное схватило женщину и потащило её к воде.
Возле места инцидента находились сотрудники отдела кадров полиции, которые занимались физической подготовкой. Представители правоохранительных органов услышаликрики и побежали на помощь.
Они смогли разжать челюсти крокодила и освободить женщину. Она получила серьёзные травмы, включая перелом правой голени. Полицейские доставили пострадавшую на своей машине в местную больницу.
Напомним, в октябре в Австралии 14-летний школьник, который рыбачил в реке, подвергся нападению крокодила. Подросток находился в воде по пояс, когда хищник приблизился к нему. Мальчику удалось вырваться, несмотря на то, что крокодил перевернул его, пытаясь утопить. Школьник добежал до отеля. Его забрала бригада скорой помощи. Врачи диагностировали у подростка ранения ноги и живота.
В сентябре сообщалось, что в городе Новом Орлеане в американском штате Луизиана аллигатор растерзал 12-летнего мальчика прямо на улице. После полиция предъявила обвинение в жестоком обращении с несовершеннолетними и убийстве по неосторожности его матери ребёнка. Мальчик страдал психическими и неврологическими расстройствами.