Украина направила беспилотники на курорты и регионы России

Российские средства ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 21 января до 07:00 22 января по московскому времени был ликвидирован 31 дрон.

Все цели успешно уничтожены.

«Перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», — написали в telegram-канале ведомства. В частности с 23:00 до 07:00 было нейтрализовано 14 БПЛА.

Цели уничтожались над территориями шести регионов России. В Волгоградской области было сбито четыре дрон, в Крыму и Ростовской области — по три, в Брянской — два, в Белгородской области и Краснодарском крае — по одному.

Ранее, 21 января, в течение дня было перехвачено и уничтожено 52 беспилотника ВСУ. Основная часть дронов была нейтрализована над акваториями морей, передает «Царьград». Так, 36 беспилотников сбиты над Азовским морем, еще восемь — над Черным морем. Несколько воздушных целей уничтожены над территориями Республики Крым и Краснодарского края.

