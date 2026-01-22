Разбор завалов рухнувшего ТЦ в российском городе возобновят 22 января

Разбор завалов на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске продолжится, несмотря на то, что спасательная операция уже завершена. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
В Новосибирске локально введен режим повышенной готовности для профильных служб. Определен комплекс первоочередных мер: здание торгового центра отключили от инженерных сетей, территория остается под оцеплением. Параллельно идет постоянный мониторинг состояния конструкций и прилегающей зоны.
По данным мэрии, к ликвидации последствий привлекли более 350 специалистов и 70 единиц техники. Градоначальник поблагодарил экстренные службы за работу на месте происшествия.
Обрушение произошло вечером 21 января. Спасатели вытащили из-под завалов двух женщин, одну из них доставили в больницу. Позднее сотрудники МЧС с помощью экскаватора извлекли мужчину, однако спасти его не удалось — травмы оказались смертельными.
По предварительной версии, кровля не выдержала из-за скопившегося снега. Площадь обрушения составила около 600 квадратных метров.
По информации ТАСС, торговый центр был построен самовольно. В 2018 году мэрия Новосибирска добивалась его сноса, однако владельцы смогли отстоять объект в суде.
