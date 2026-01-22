В Шадринске рабочий погиб при обрушении кирпичной стены

Кирпичная стена обрушилась на рабочего в Шадринске (архивное фото).
В Шадринске (Курганская область) инспекция труда начала расследование смертельного несчастного случая в ООО «ДОН». Печальный инцидент случился при демонтаже кирпичной стены, произошло обрушение, в результате которого работник получил смертельные травмы. Об этом сообщает Гострудинспекция во «ВКонтакте».
«Гострудинспекция в Тюменской и Курганской областях приступила к расследованию несчастного случая, произошедшего 19 января 2026 года. По предварительным данным, при выполнении работ по демонтажу кирпичной перегородки произошло обрушение части кирпичной кладки. В результате инцидента работник предприятия получил множественные травмы, несовместимые с жизнью», — пишет ведомство.
Будет проведена внеплановая проверка для установления всех обстоятельств произошедшего и оценки соблюдения норм охраны труда работодателем. Гострудинспекция выражает соболезнования семье погибшего и подчеркивает, что обеспечение безопасности на производстве — первостепенная обязанность работодателя, за невыполнение которой последует суровая ответственность.
Ранее в Курганской области уже фиксировались трагические инциденты с гибелью людей. В Кургане возле офиса турагентства было обнаружено тело мужчины со следами крови, по факту чего следователи и криминалисты проводили проверку.