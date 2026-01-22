В Шадринске рабочий погиб при обрушении кирпичной стены

В Шадринске (Курганская область) инспекция труда начала расследование смертельного несчастного случая в ООО «ДОН». Печальный инцидент случился при демонтаже кирпичной стены, произошло обрушение, в результате которого работник получил смертельные травмы. Об этом сообщает Гострудинспекция во «ВКонтакте».