В Новокузнецке оштрафовали бабушку, посадившую за руль 9-летнего внука

Изначально инспекторы предположили, что водитель мог перебраться на пассажирское сиденье, так как не смогли разглядеть его за рулем. Однако, когда они подошли ближе к машине, оказалось, что дверь с водительского места открыл маленький мальчик, а из пассажирского отсека вышла его бабушка. Выяснилось, что юному водителю всего 9 лет.