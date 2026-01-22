В Новокузнецке оштрафовали бабушку, посадившую за руль 9-летнего внука

В Новокузнецке девятилетний ребенок находился за рулем легкового автомобиля, на пассажирском сиденье находилась его бабушка. По информации от пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области, в отношении матери мальчика составлен протокол, а бабушке предстоит выплатить штраф.
Изначально инспекторы предположили, что водитель мог перебраться на пассажирское сиденье, так как не смогли разглядеть его за рулем. Однако, когда они подошли ближе к машине, оказалось, что дверь с водительского места открыл маленький мальчик, а из пассажирского отсека вышла его бабушка. Выяснилось, что юному водителю всего 9 лет.
Бабушку и внука доставили в отделение полиции, куда также была вызвана мать ребенка. Сообщается, что бабушка пыталась убедить правоохранителей в том, что мальчик просто сидел за рулем припаркованной машины, но записи с видеорегистратора опровергли ее слова.
В отношении матери несовершеннолетнего водителя сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних был составлен протокол по статье 5.35 ч.1 КоАП РФ, которая подразумевает неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Собранные материалы будут переданы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, говорится в сообщении.
Бабушка, позволившая внуку управлять транспортным средством, привлечена к ответственности по статье 12.7 ч.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за управление автомобилем лицом, не имеющим водительских прав.
«В качестве наказания ей назначен административный штраф на сумму 30 000 рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.