От iPhone до бензопил: в Башкирии распродают более сотни конфискованных гаджетов

В Башкирии распродадут конфискованное имущество, которое перешло в собственность государства. Управление Росимущества по республике выставило на аукцион крупную партию техники, включающую 146 смартфонов и более 40 бензопил.
Среди лотов представлены современные модели различных брендов. В списке значатся iPhone (от моделей 5S до 14-й серии), флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21 и S22 Ultra, а также устройства Xiaomi, Huawei, Honor и других производителей. Также на продажу выставлено несколько ноутбуков (Asus, HP, Apple MacBook) и один видеорегистратор.
Вторую часть коллекции составляют бензопилы известных марок, такие как Stihl (включая модели MS 180 и MS 250), Husqvarna, Partner и другие.
Важное условие торгов: вся техника продается в состоянии «как есть». Ее работоспособность не проверялась, сопроводительные документы отсутствуют, а у некоторых телефонов может не быть IMEI-кода.
Заявки на участие в аукционе принимаются через электронную площадку «РТС-тендер» до 18 февраля.
