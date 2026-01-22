Ричмонд
Рассеянный мастер акупунктуры забыл иглы в теле клиента

Совет по традиционной китайской медицине Сингапура приостановил на три месяца регистрацию практикующего специалиста после инцидента на приеме.

Совет по традиционной китайской медицине Сингапура приостановил на три месяца регистрацию практикующего специалиста после инцидента на приеме. Пациенту не удалили все иглы после процедуры, и одну из них мужчина обнаружил уже дома — спустя несколько часов.

Согласно материалам разбирательства, случай произошел 19 сентября 2021 года. Мужчина пришел в клинику на акупунктуру головы и тела и находился там примерно с 15:00 до 16:00. После завершения сеанса он почувствовал резкую боль, когда надевал тапки, и обнаружил иглу в области пальца ноги. Ее нашли и удалили еще до того, как пациент окончательно ушел из клиники.

Однако вечером состояние мужчины ухудшилось. Он почувствовал головокружение, боль и сильный дискомфорт в области головы. Около 22:00, то есть примерно через шесть часов после приема, пациент обнаружил вторую иглу, оставшуюся в голове.

Мужчина вернулся в клинику, где иглу извлек массажист. К этому моменту врач уже покинул рабочее место. После произошедшего у пациента началось кровотечение в месте укола, появились головные боли, мигрень, рвота и головокружение. Сообщается, что боли сохранялись несколько недель — как минимум до 9 октября 2021 года.

Через несколько дней специалист связался с пациентом по телефону. Мужчина сообщил, что из-за плохого самочувствия не может выйти на работу. Позже он подал официальную жалобу.

Совет по ТКМ пришел к выводу, что врач проявил профессиональную небрежность. В ходе разбирательства установили, что специалист не удалил все иглы после процедуры, не убедился, что на теле не осталось игл даже после первого обнаруженного укола, а также не пересчитывал иглы во время сеанса и при извлечении.

По итогам рассмотрения дела специалисту назначили наказание. Его регистрацию приостановили на три месяца, вынесли официальное порицание и обязали подписать обязательство не допускать подобных случаев. Кроме того, ему предписали оплатить расходы, связанные с разбирательством.

