Рассеянный мастер акупунктуры забыл иглы в теле клиента

Совет по ТКМ пришел к выводу, что врач проявил профессиональную небрежность. В ходе разбирательства установили, что специалист не удалил все иглы после процедуры, не убедился, что на теле не осталось игл даже после первого обнаруженного укола, а также не пересчитывал иглы во время сеанса и при извлечении.