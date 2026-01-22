Рассеянный мастер акупунктуры забыл иглы в теле клиента

Совет по традиционной китайской медицине Сингапура приостановил на три месяца регистрацию практикующего специалиста после инцидента на приеме. Пациенту не удалили все иглы после процедуры, и одну из них мужчина обнаружил уже дома — спустя несколько часов.
Согласно материалам разбирательства, случай произошел 19 сентября 2021 года. Мужчина пришел в клинику на акупунктуру головы и тела и находился там примерно с 15:00 до 16:00. После завершения сеанса он почувствовал резкую боль, когда надевал тапки, и обнаружил иглу в области пальца ноги. Ее нашли и удалили еще до того, как пациент окончательно ушел из клиники.
Однако вечером состояние мужчины ухудшилось. Он почувствовал головокружение, боль и сильный дискомфорт в области головы. Около 22:00, то есть примерно через шесть часов после приема, пациент обнаружил вторую иглу, оставшуюся в голове.
Мужчина вернулся в клинику, где иглу извлек массажист. К этому моменту врач уже покинул рабочее место. После произошедшего у пациента началось кровотечение в месте укола, появились головные боли, мигрень, рвота и головокружение. Сообщается, что боли сохранялись несколько недель — как минимум до 9 октября 2021 года.
Через несколько дней специалист связался с пациентом по телефону. Мужчина сообщил, что из-за плохого самочувствия не может выйти на работу. Позже он подал официальную жалобу.
Совет по ТКМ пришел к выводу, что врач проявил профессиональную небрежность. В ходе разбирательства установили, что специалист не удалил все иглы после процедуры, не убедился, что на теле не осталось игл даже после первого обнаруженного укола, а также не пересчитывал иглы во время сеанса и при извлечении.
По итогам рассмотрения дела специалисту назначили наказание. Его регистрацию приостановили на три месяца, вынесли официальное порицание и обязали подписать обязательство не допускать подобных случаев. Кроме того, ему предписали оплатить расходы, связанные с разбирательством.
