Об этом сказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Речь идёт о телах, которые удалось обнаружить с 6 августа 2024 года.
«Было найдено 524 тела погибших в местах их массового захоронения», — сообщила омбудсмен.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что жители населённых пунктов Курской области, оккупированных ВСУ во время вторжения, были вынуждены хоронить односельчан в огородах и садах.
Военнослужащие ВСУ за время оккупации села Русское Поречное Суджанского района Курской области разрушили в населённом пункте почти все жилые дома.
Никто из жителей курского села Русское Поречное не выжил в оккупации ВСУ.