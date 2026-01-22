Пожар на территории портового терминала в поселке Волна полностью ликвидировали

Пожар, произошедший на территории портового терминала в поселке Волна, полностью потушен. Об этом в четверг, 22 января, сообщили в пресс-службе оперштаба региона.
— Пожар на территории портового терминала в поселке Волна полностью ликвидирован, — говорится в Telegram-канале оперштаба.
Ранее стало известно, что число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края увеличилось до трех человек.
20 января в ауле Новая Адыгея после взрыва, вызванного падением беспилотника, оказались сильно повреждены жилой дом и около десяти автомобилей. Кумпилов подтвердил, что в результате прилета БПЛА произошел пожар, затронувший многоквартирный дом и парковку.