Пожар на портовом терминале в Волне потушили спустя почти 10 часов

Возгорание возникло вечером, в 22:07, после удара по объекту. В результате происшествия загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами, что потребовало продолжительных работ по локализации и последующему тушению огня. В первые часы после начала пожара к ликвидации последствий были привлечены 97 человек и 29 единиц техники, включая подразделения МЧС России по Краснодарскому краю. Работы велись в сложных условиях, с учетом высокой пожарной нагрузки и угрозы дальнейшего распространения огня на территории терминалов. Одновременно проводились мероприятия по обеспечению безопасности персонала и недопущению вторичных возгораний.