Завалы обрушившегося ТЦ продолжают разбирать в Новосибирске

Спасатели продолжают разбирать завалы обрушившегося торгового центра в Новосибирске, несмотря на завершение спасательной операции. Об этом в четверг, 22 января, заявил мэр города Максим Кудрявцев.
По его словам, здание отключено от инженерных коммуникаций, а прилегающая территория по-прежнему находится под оцеплением. Также осуществляется непрерывный контроль состояния конструкций и окружающего пространства.
— Спасательная операция на месте обрушения кровли здания в Первомайском районе была завершена вчера, но работы по разбору завалов будут продолжены, — написал Кудрявцев в своем Telegram-канале.
21 января у торгового центра обрушилась крыша, после чего оказался разрушен весь второй этаж здания. В Следственном комитете России по региону возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с произошедшим.
Спасатели вытащили женщину из-под завалов, она жива. Позднее в региональном управлении МЧС сообщили, что из-под завалов спасли вторую женщину. Также стало известно, что третий человек, пострадавший при обрушении ТЦ, скончался в машине скорой помощи.