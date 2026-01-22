Рабочий погиб при обрушении кирпичной стены в российском городе

Как сообщили в Гострудинспекции в официальном паблике во «ВКонтакте», трагедия произошла 19 января 2026 года. По предварительным данным, при разборе кирпичной стены обрушилась часть кладки. Мужчина получил множественные травмы, несовместимые с жизнью.