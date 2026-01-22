Рабочий погиб при обрушении кирпичной стены в российском городе

В Шадринске Курганской области трудовая инспекция начала расследование смертельного несчастного случая в ООО «ДОН». Рабочий погиб на предприятии во время демонтажа кирпичной перегородки после обрушения кладки.
Как сообщили в Гострудинспекции в официальном паблике во «ВКонтакте», трагедия произошла 19 января 2026 года. По предварительным данным, при разборе кирпичной стены обрушилась часть кладки. Мужчина получил множественные травмы, несовместимые с жизнью.
В ведомстве уточнили, что назначена внеплановая проверка. Инспекторы намерены установить все обстоятельства происшествия и дать оценку соблюдению требований охраны труда со стороны работодателя.
В Гострудинспекции также выразили соболезнования родственникам погибшего и напомнили, что обеспечение безопасных условий на производстве является обязанностью работодателя. За нарушения норм охраны труда предусмотрена ответственность.
