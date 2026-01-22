Ричмонд
В Петербурге умер избитый охранниками ТЦ мужчина

В Санкт-Петербурге охранники избили мужчину в торговом центре. Он скончался в больнице.

Источник: Аргументы и факты

В одном из торговых центров Санкт-Петербурга скончался мужчина после стычки с охранниками.

78.ru сообщает, что мужчина совершил кражу в магазине, после чего его попытались задержать, но он оказал сопротивление и применил перцовый баллончик. Отмечается, что охранники схватили его и ударили об пол.

Мужчина потерял сознание и умер в больнице.

Следственный комитет России начал проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее стало известно об обрушении крыши торгового центра в Первомайском районе Новосибирска, есть жертвы. Сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов.