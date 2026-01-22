Уфимца, выбросившего дочь из окна, признали невменяемым

По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, утром 9 октября 2025 года в квартире на 4 этаже одного из домов по улице Ульяновых мужчина нанес своей малолетней дочери множественные удары, после чего выбросил ребёнка с балкона. Потерпевшей была причинена тяжелая черепно-мозговая травма и другие телесные повреждения, однако благодаря своевременно оказанной медпомощи ее жизнь удалось спасти.
Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством и, как в период совершения деяния, так и сейчас не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими. Экспертами ему рекомендовано лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.
Напомним, пострадавшая девочка проходила лечение в Российской детской клинической больнице в Москве. Там пациентку поставили на ноги. Появился прогресс в восстановлении речи и активности: ребенок изъясняется практически так же, как и до травмы, идет на контакт, самостоятельно играет, улыбается. В декабре прошлого года малышка вернулась в Уфу, где проходит реабилитацию.