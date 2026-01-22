Уфимца, выбросившего дочь из окна, признали невменяемым

Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством и, как в период совершения деяния, так и сейчас не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими. Экспертами ему рекомендовано лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.