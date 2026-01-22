Ричмонд
Легенда российского джаза Бриль экстренно госпитализирован

Выдающийся российский джазовый пианист и композитор, народный артист России Игорь Бриль был экстренно доставлен в одну из столичных больниц из-за проблем с сердцем. Об этом сообщают telegram-каналы.

Пианист находится в больнице (фото из архива).

«Легенда российского джаза Игорь Бриль экстренно госпитализирован в Москве — у пианиста обострились проблемы с сердцем», — пишет telegram-канал Mash. Он ссылается на свои источники.

По имеющейся информации, 81-летнему музыканту стало плохо дома. Прибывшая бригада скорой оказала первую помощь и приняла решение о немедленной госпитализации. Сейчас Бриль находится в кардиологическом отделении.

Это не первый серьезный сердечный приступ у маэстро. В 2023 году он уже переживал тяжелую госпитализацию, во время которой у него едва не остановилось сердце. Тогда для восстановления ритма медикам пришлось использовать дефибриллятор.

Игорь Бриль — живая легенда отечественного и мирового джаза. За свою долгую карьеру он выступал и записывался с такими иконами жанра, как Рэй Чарльз, Джо Хендерсон, Дэйв Брубек и Бобби Хатчерсон.