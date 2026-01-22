Ричмонд
Пожар на портовом терминале в посёлке Волна на Кубани полностью потушен после атаки

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о полной ликвидации возгорания на территории портового терминала в посёлке Волна. Указывается, что пожар начался после инцидента, связанного с атакой вооружённых сил Украины.

Источник: Life.ru

Как стало известно из официального сообщения, опубликованного в Телеграм-канале штаба, «пожар на территории портового терминала в пос. Волна полностью ликвидирован».

Напомним, в результате удара по портовым терминалам в посёлке Волна Темрюкского района погибли три человека. Ещё восемь пострадавших госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

