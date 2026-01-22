Пожар на портовом терминале в посёлке Волна на Кубани полностью потушен после атаки

Как стало известно из официального сообщения, опубликованного в Телеграм-канале штаба, «пожар на территории портового терминала в пос. Волна полностью ликвидирован».
Напомним, в результате удара по портовым терминалам в посёлке Волна Темрюкского района погибли три человека. Ещё восемь пострадавших госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.