Пенсионерка в реанимации: в Каменске-Уральском автобус сбил пешехода на «зебре»

Днем 21 января пассажирский автобус сбил на пешеходном переходе 80-летнюю пенсионерку. ДТП произошло на перекрестке проспекта Победы и улицы Добролюбова. Водитель автобуса НефАЗ ехал из Красногорского района в Синарский. На перекрестке он проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пенсионерку. 20 пассажиров в салоне автобуса не пострадали.