Пенсионерка в реанимации: в Каменске-Уральском автобус сбил пешехода на «зебре»

Днем 21 января пассажирский автобус сбил на пешеходном переходе 80-летнюю пенсионерку. ДТП произошло на перекрестке проспекта Победы и улицы Добролюбова. Водитель автобуса НефАЗ ехал из Красногорского района в Синарский. На перекрестке он проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пенсионерку. 20 пассажиров в салоне автобуса не пострадали.
— Пешеход пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал пешеходного светофора. В результате ДТП 80-летняя женщина-пешеход с тяжелыми травмами госпитализирована в реанимационное отделение, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
За рулем автобуса был 46-летний местный житель с 24-летним стажем вождения. Стаж вождения категории D — 12 лет. В отношении мужчины составлены материалы по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью» и по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора».
Водитель пояснил автоинспекторам, что он не заметил женщину из-за стойки, разделяющей лобовое стекло. Он попытался экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось. Назначено проведение проверки.