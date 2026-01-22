Шесть человек осуждены за организацию фальшивого рехаба и похищения в Уфе

В суде установлено, что один из подсудимых создал коммерческую организацию для оказания услуг с проживанием. Вместе с сообщником он арендовал два двухэтажных коттеджа в Уфимском и Чишминском районах, где формально организовал центр реабилитации для алкоголиков и наркоманов. Позже к их деятельности подключились еще несколько человек, у каждого была своя четкая роль в преступной схеме.