Шесть человек осуждены за организацию фальшивого рехаба и похищения в Уфе

В Уфе вынесли приговор шестерыми обвиняемыми в похищении людей, которое было замаскировано под лечение от зависимостей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
В суде установлено, что один из подсудимых создал коммерческую организацию для оказания услуг с проживанием. Вместе с сообщником он арендовал два двухэтажных коттеджа в Уфимском и Чишминском районах, где формально организовал центр реабилитации для алкоголиков и наркоманов. Позже к их деятельности подключились еще несколько человек, у каждого была своя четкая роль в преступной схеме.
Жертвами этой группы стали четверо человек, которых обманным путем или силой доставили в эти центры и лишили свободы. Похищенных систематически подвергали издевательствам: привязывали к кроватям, обливали ледяной водой и унижали. Чтобы предотвратить побег, на окнах установили металлические решетки, сняли ручки, а все выходы постоянно держали на замках.
Преступная деятельность была остановлена в ходе спецоперации правоохранительных органов, пояснили в прокуратуре.
Суд приговорил всех шестерых к реальным срокам лишения свободы. Трое получили от пяти до пяти с половиной лет колонии особого и строгого режима, двое осуждены условно с четырехлетним испытательным сроком. Одной из фигуранток исполнение приговора отсрочили, так как ей нужно растить дочь.
Уголовные дела в отношении организатора этой схемы и еще двух предполагаемых соучастников были выделены в отдельное производство и будут рассмотрены позже.
