Легендарный джазовый пианист Игорь Бриль экстренно госпитализирован в Москве

По информации источника, состояние ухудшилось у музыканта дома на Беговой улице. Прибывшая бригада скорой помощи оказала необходимую первую помощь и приняла решение о госпитализации. Сообщается, что Игорь Михайлович в настоящее время находится в кардиологическом отделении.
Отмечается, что это не первый подобный инцидент: в 2023 году Бриль уже переносил тяжёлый приступ, когда во время экстренной госпитализации врачам пришлось восстанавливать сердечный ритм с помощью дефибриллятора.
Игорь Бриль является одной из ключевых фигур в истории российского джаза. В его карьере значатся выступления с такими мировыми именами, как Рэй Чарльз, Джо Хендерсон, Дэйв Брубек и Бобби Хатчерсон.
Также Бриль часто работал с Ларисой Долиной как аранжировщик, клавишник или музыкальный руководитель в различных составах, включая её работу с биг-бэндами и камерными джазовыми коллективами. Они неоднократно выступали вместе на крупных фестивалях и концертных площадках.
Ранее заслуженная артистка России Галина Ненашева была госпитализирована после приступа нестабильной стенокардии. Певице стало плохо дома, ей вызвали бригаду скорой помощи. Медики диагностировали нестабильную стенокардию.
