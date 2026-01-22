Ричмонд
Легендарный джазовый пианист Игорь Бриль экстренно госпитализирован в Москве

Народный артист России Игорь Бриль был экстренно доставлен в одну из московских больниц из-за обострения проблем с сердцем. О госпитализации 81-летнего пианиста сообщает Mash.

Источник: Life.ru

По информации источника, состояние ухудшилось у музыканта дома на Беговой улице. Прибывшая бригада скорой помощи оказала необходимую первую помощь и приняла решение о госпитализации. Сообщается, что Игорь Михайлович в настоящее время находится в кардиологическом отделении.

Отмечается, что это не первый подобный инцидент: в 2023 году Бриль уже переносил тяжёлый приступ, когда во время экстренной госпитализации врачам пришлось восстанавливать сердечный ритм с помощью дефибриллятора.

Игорь Бриль является одной из ключевых фигур в истории российского джаза. В его карьере значатся выступления с такими мировыми именами, как Рэй Чарльз, Джо Хендерсон, Дэйв Брубек и Бобби Хатчерсон.

Также Бриль часто работал с Ларисой Долиной как аранжировщик, клавишник или музыкальный руководитель в различных составах, включая её работу с биг-бэндами и камерными джазовыми коллективами. Они неоднократно выступали вместе на крупных фестивалях и концертных площадках.

Ранее заслуженная артистка России Галина Ненашева была госпитализирована после приступа нестабильной стенокардии. Певице стало плохо дома, ей вызвали бригаду скорой помощи. Медики диагностировали нестабильную стенокардию.

