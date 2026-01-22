Легендарный джазовый пианист Игорь Бриль экстренно госпитализирован в Москве

Также Бриль часто работал с Ларисой Долиной как аранжировщик, клавишник или музыкальный руководитель в различных составах, включая её работу с биг-бэндами и камерными джазовыми коллективами. Они неоднократно выступали вместе на крупных фестивалях и концертных площадках.