Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригласил в «Совет мира» Россию, но обделил страну Европы

Администрация президента США Дональда Трампа, формируя новый «Совет мира» для обсуждения ситуации в секторе Газа, направила приглашения примерно 50 странам мира, однако список вызвал вопросы у европейских союзников. Как сообщает одно из зарубежных изданий, среди «обделенных» оказалась Дания.

Трамп не прислал Дании приглашения.

Администрация президента США Дональда Трампа, формируя новый «Совет мира» для обсуждения ситуации в секторе Газа, направила приглашения примерно 50 странам мира, однако список вызвал вопросы у европейских союзников. Как сообщает одно из зарубежных изданий, среди «обделенных» оказалась Дания.

«Копенгаген даже не пригласили присоединиться», — пишет Politico. При этом американский лидер направил приглашение России и Беларуси. Причины, по которым Дания не попала в потенциальный список «Совета мира», неизвестны.

Ранее Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира», призванного выработать пути урегулирования вокруг Газы. В числе приглашенных — страны из разных регионов, включая Австралию, Японию, а также государства, вовлеченные в украинский кризис.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше