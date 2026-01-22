Трамп пригласил в «Совет мира» Россию, но обделил страну Европы

Трамп не прислал Дании приглашения.
Администрация президента США Дональда Трампа, формируя новый «Совет мира» для обсуждения ситуации в секторе Газа, направила приглашения примерно 50 странам мира, однако список вызвал вопросы у европейских союзников. Как сообщает одно из зарубежных изданий, среди «обделенных» оказалась Дания.
«Копенгаген даже не пригласили присоединиться», — пишет Politico. При этом американский лидер направил приглашение России и Беларуси. Причины, по которым Дания не попала в потенциальный список «Совета мира», неизвестны.
Ранее Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира», призванного выработать пути урегулирования вокруг Газы. В числе приглашенных — страны из разных регионов, включая Австралию, Японию, а также государства, вовлеченные в украинский кризис.