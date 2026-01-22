78-летняя женщина погибла из-за непотушенной сигареты в Ангарске

В Ангарске рано утром загорелась квартира в одной из многоэтажек в 12-м микрорайоне. О задымлении и запахе гари на втором этаже сообщили соседи. На место выехали 16 спасателей с привлечением четырех единиц спецтехники.
— Бойцы звена газодымозащитной службы из подъезда с помощью спасательных устройств эвакуировали шесть человек. Еще десять жильцов вышли на улицу самостоятельно, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Пожарные нашли погибшую 78-летнюю женщину на полу комнаты во время тушения квартиры. Огонь охватил три квадратных метра. Причиной пожара стала непотушенная сигарета.
