Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

78-летняя женщина погибла из-за непотушенной сигареты в Ангарске

Десять жильцов вышли на улицу самостоятельно, еще шестерых эвакуировали пожарные.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске рано утром загорелась квартира в одной из многоэтажек в 12-м микрорайоне. О задымлении и запахе гари на втором этаже сообщили соседи. На место выехали 16 спасателей с привлечением четырех единиц спецтехники.

— Бойцы звена газодымозащитной службы из подъезда с помощью спасательных устройств эвакуировали шесть человек. Еще десять жильцов вышли на улицу самостоятельно, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожарные нашли погибшую 78-летнюю женщину на полу комнаты во время тушения квартиры. Огонь охватил три квадратных метра. Причиной пожара стала непотушенная сигарета.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске 22-летняя пешеход попала под колеса иномарки и погибла.