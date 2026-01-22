Более 1,7 тысячи белгородцев отселили от места, где обнаружили воронку от боеприпаса

В Белгороде продолжаются работы по извлечению боеприпаса. Об этом в четверг, 22 января, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Он отметил, что на месте работают специалисты МЧС и взрывотехники Министерства обороны, задействована тяжелая техника.
По словам главы региона, в связи с проведением работ развернут оперативный штаб администрации города для координации действий служб. Он добавил, что все меры принимаются для обеспечения безопасности жителей района.
Гладков подчеркнул, что на данный момент из близлежащих домов были отселены более 1700 человек, часть из них — около 50 человек — размещены в пункте временного пребывания.
Кроме того, губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что на участке улицы Губкина от Спортивной до Буденного временно перекрыто движение транспорта до завершения работ по обезвреживанию боеприпаса.
