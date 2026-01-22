Более 1,7 тысячи белгородцев отселили от места, где обнаружили воронку от боеприпаса

Ранее стало известно, что число погибших в результате атаки ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края увеличилось до трех человек. На территории терминалов разгорелся пожар на четырех резервуарах с нефтепродуктами. В тушении участвовали 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России.