На Кубани потушили возникший из-за атаки ВСУ пожар в портовом терминале

Пожар на территории портового терминала в поселке Волна Краснодарского края, возникший в результате атаки ВСУ, полностью ликвидировали, сообщил оперативный штаб региона.
Терминал подвергся удару накануне, 21 января. Губернатор Вениамин Кондратьев информировал, что возникло возгорание, охватившее четыре емкости с нефтепродуктами. Для ликвидации пожара были задействованы около 100 специалистов и почти 30 единиц техники.
Глава региона заявлял, что в результате украинской атаки погибли два человека — работники портового терминала. Оперштаб позже уточнил, что число погибших увеличилось до трех человек и еще восемь значатся пострадавшими.