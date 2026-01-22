Ричмонд
На Кубани потушили возникший из-за атаки ВСУ пожар в портовом терминале

Число погибших в результате украинской атаки на портовый терминал в Краснодарском крае увеличилось до трех человек, восемь пострадали.

Источник: Аргументы и факты

Пожар на территории портового терминала в поселке Волна Краснодарского края, возникший в результате атаки ВСУ, полностью ликвидировали, сообщил оперативный штаб региона.

Терминал подвергся удару накануне, 21 января. Губернатор Вениамин Кондратьев информировал, что возникло возгорание, охватившее четыре емкости с нефтепродуктами. Для ликвидации пожара были задействованы около 100 специалистов и почти 30 единиц техники.

Глава региона заявлял, что в результате украинской атаки погибли два человека — работники портового терминала. Оперштаб позже уточнил, что число погибших увеличилось до трех человек и еще восемь значатся пострадавшими.

