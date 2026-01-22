Коррупционное дело экс-министра из Приморья передают в суд

С 2017 по 2020 год коррупционер принял две взятки — один миллион рублей за согласование сделок по уступке арендных прав на три лесных участка, два с половиной миллиона — за общее покровительство предпринимателям-лесопромышленникам.
Обвинения предъявлены по п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение госслужащим через посредника денежной взятки в крупном и особо крупном размере). На шесть банковских счетов бывшего министра наложен арест, так как эквивалент суммы взяток, скорее всего, будет изъят в доход государства.
Уголовные дела в виде взяткодателя и посредника судом уже рассмотрены.
Чиновник был арестован в августе 2025 года. Это будет уже вторая его судимость, ранее он уже покровительствовал лесопромышленникам, превышая должностные полномочия — предоставил лесные участки им в аренду персонально, не разыгрывая лоты среди других предпринимателей на открытых торгах, за что был оштрафован в 2023 году на 80 тысяч рублей.
Отметим, что министерский пост Карпенко оставил спокойно, по истечению контракта. Уголовные и судебные процессы начались позже. Предшественник Карпенко Владимир Иванов тоже подвергся уголовному преследованию за взятку (тоже от лесозаготовителей), его приговорили к лишению свободы на 4,5 года в колонии строгого режима и штрафу в 350 миллионов рублей.
Самые известные в Приморье криминальные лесопромышленники — это преступная группа Владислава Вербы, переправлявшая контрабандой в Китай древесину, являющуюся стратегически значимым ресурсом.
До контрабандной деятельности Верба практиковал другие криминальные способы наживы — банальное вымогательство у других предпринимателей, тоже занятых в сфере лесозаготовок.
Сейчас он осуждён к 15 годам лишения свободы. Его брата Александра Вербу, принимавшего участие в вымогательствах, пришлось депортировать из Таиланда для водворения в исправительную колонию строгого режима, где ему придётся отбыть двенадцатилетний срок по 163-й статье.