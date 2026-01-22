Коррупционное дело экс-министра из Приморья передают в суд

Чиновник был арестован в августе 2025 года. Это будет уже вторая его судимость, ранее он уже покровительствовал лесопромышленникам, превышая должностные полномочия — предоставил лесные участки им в аренду персонально, не разыгрывая лоты среди других предпринимателей на открытых торгах, за что был оштрафован в 2023 году на 80 тысяч рублей.