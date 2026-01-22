ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ.
Российские войска нанесли удар из реактивных систем залпового огня «Град» по укрепленному району ВСУ в районе Великомихайловки Днепропетровской области. Кадры работы артиллерии и взаимодействия с воздушной разведкой URA.RU предоставили в Минобороны РФ.
«Расчет РСЗО “Град” группировки “Восток” уничтожил укрепленный район ВСУ в Днепропетровской области», — рассказали в пресс-службе ведомства. Расчет разведывательного беспилотного аппарата выявил активность украинских подразделений. В ходе дополнительной разведки установлено, что противник оборудовал укрепрайон в городской застройке.
Координаты целей были оперативно переданы расчету «Града», который после выхода на огневую позицию нанес ракетный удар по выявленному сектору. В результате уничтожены укрепленные позиции и личный состав противника. Это осложнило ВСУ удержание данного участка и дальнейшее использование подготовленных укрытий.
Командир отделения с позывным Атич подчеркнул, что артиллерия работает, а войска продвигаются вперед. Он пояснил, что заградительный огонь настолько эффективен, что противник не способен преодолеть эту линию и вынужден либо останавливаться, либо отходить. Также военный отметил эффективное взаимодействие разведподразделений и артиллеристов.
Ранее начальник комплекса «Ланцет» сообщил об уничтожении двух американских танков Abrams и трех немецких танков Leopard, принадлежащих ВСУ. Параллельно на красноармейском направлении подразделения спецназа «Центр» артиллерийским огнем поразили самоходную артиллерийскую установку и бронемашину противника. Это, как передает «Царьград», привело к дезорганизации управления и снабжения украинских подразделений.