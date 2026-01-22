Ричмонд
Охранника, участвовавшего в задержании мужчины в ТЦ Петербурга, объявили в розыск

Сбежал один из охранников, участвующих в задержании погибшего мужчины в торговом центре Санкт-Петербурга. Местная полиция объявила его в розыск.

По информации МВД, по горячим следам также были задержаны трое участников конфликта — сотрудники охранной компании в возрасте 64 и 19 лет и 18-летний работник клининга.

Предварительно установлено, что во время задержания 24-летнего подозреваемого в краже между ним и охранниками возник спор, который перерос в драку. В ходе инцидента молодой человек применил газ из аэрозольного устройства против оппонентов.

Материалы дела переданы в следственные органы, ведется рассмотрение вопроса о возбуждении уголовного производства, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Молодой человек умер в больнице после жесткого задержания в торговом центре «Сити Молл» в Санкт-Петербурге. Его госпитализировали после конфликта с охраной торгового центра, куда он попал при попытке кражи в одном из магазинов.