Охранника, участвовавшего в задержании мужчины в ТЦ Петербурга, объявили в розыск

Сбежал один из охранников, участвующих в задержании погибшего мужчины в торговом центре Санкт-Петербурга. Местная полиция объявила его в розыск.
По информации МВД, по горячим следам также были задержаны трое участников конфликта — сотрудники охранной компании в возрасте 64 и 19 лет и 18-летний работник клининга.
Предварительно установлено, что во время задержания 24-летнего подозреваемого в краже между ним и охранниками возник спор, который перерос в драку. В ходе инцидента молодой человек применил газ из аэрозольного устройства против оппонентов.
Материалы дела переданы в следственные органы, ведется рассмотрение вопроса о возбуждении уголовного производства, сообщили в Telegram-канале ведомства.
Молодой человек умер в больнице после жесткого задержания в торговом центре «Сити Молл» в Санкт-Петербурге. Его госпитализировали после конфликта с охраной торгового центра, куда он попал при попытке кражи в одном из магазинов.