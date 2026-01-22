Названа сумма ущерба «Уральских авиалиний» от посадки в поле под Новосибирском

Инцидент с самолетом произошел 12 сентября 2023 года.
Экстренная посадка самолета «Уральских авиалиний» на пшеничном поле под Новосибирском нанесла компании ущерб на 118,9 млн рублей. Об этом говорится в материалах дела.
«От столкновения с землей на воздушном судне были повреждены правая створка ниши шасси, три лопатки вентилятора правого двигателя, колеса в количестве шести штук и тормоза в количестве четырех штук, общей стоимостью 118,9 млн рублей», — говорится в документе, на который ссылается ТАСС.
12 сентября 2023 года самолет Airbus A-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку в поле Убинского района Новосибирской области. Рейс следовал из Сочи в Омск. В полете возникли проблемы с гидравликой, а топлива не хватило, чтобы долететь до аэропорта. После инцидента начали разбирательства.
Пилоты решили сажать лайнер в поле, во время приземления никто из 167 человек не пострадал. После инцидента старший пилот Сергей Белов сразу уволился, а спустя полтора года ушел и второй пилот Эдуард Семенов, который отдал небу более 30 лет. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.