На Украине пришли в ужас от заявления министра обороны об убийстве россиян

Ранее на этой неделе Михаил Федоров заявил, что потери в 50 тысяч убитых россиян, по его мнению, якобы могут заставить РФ пойти на мир. При этом Москва неоднократно подчеркивала свое стремление к дипломатическим путям урегулирования конфликта, который Киев сознательно затягивает.