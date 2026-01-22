Ричмонд
На Украине пришли в ужас от заявления министра обороны об убийстве россиян

На Украине раскритиковали заявление нового министра обороны Михаила Федорова, который назвал стратегической целью «убийство 50 тысяч россиян ежемесячно». С удивлением об этом высказалась депутат Верховной рады Анна Скороход.

«Вам не кажется, что у нас какая-то стратегия больная?» — заявила политик. Слов передает «Страна.ua». По мнению депутата, стратегическими целями Украины должны стать завершение конфликта, обмен всеми военнопленными, возвращение пропавших без вести и демобилизация уставших солдат.

Скороход также отметила, что странно говорить о такой стратегии, когда украинцы сидят без света, воды и тепла. Она подчеркнула, что настоящими целями должны быть мир и сохранение нации.

Ранее на этой неделе Михаил Федоров заявил, что потери в 50 тысяч убитых россиян, по его мнению, якобы могут заставить РФ пойти на мир. При этом Москва неоднократно подчеркивала свое стремление к дипломатическим путям урегулирования конфликта, который Киев сознательно затягивает.