На Украине пришли в ужас от заявления министра обороны об убийстве россиян

Слова министра обороны Украины об убийстве россиян поразили Скороход.
На Украине раскритиковали заявление нового министра обороны Михаила Федорова, который назвал стратегической целью «убийство 50 тысяч россиян ежемесячно». С удивлением об этом высказалась депутат Верховной рады Анна Скороход.
«Вам не кажется, что у нас какая-то стратегия больная?» — заявила политик. Слов передает «Страна.ua». По мнению депутата, стратегическими целями Украины должны стать завершение конфликта, обмен всеми военнопленными, возвращение пропавших без вести и демобилизация уставших солдат.
Скороход также отметила, что странно говорить о такой стратегии, когда украинцы сидят без света, воды и тепла. Она подчеркнула, что настоящими целями должны быть мир и сохранение нации.
Ранее на этой неделе Михаил Федоров заявил, что потери в 50 тысяч убитых россиян, по его мнению, якобы могут заставить РФ пойти на мир. При этом Москва неоднократно подчеркивала свое стремление к дипломатическим путям урегулирования конфликта, который Киев сознательно затягивает.