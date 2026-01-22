Полицейский начальник захотел снимок как у Путина и попал под разбирательство

Комиссар по вопросам полиции и преступности в графствах Лестершир и Ратленд Руперт Мэттьюс оказался под проверкой после истории с предвыборной фотосессией. По данным британских СМИ, он просил действующую сотрудницу полиции помочь организовать съемку верхом на лошади — по аналогии с известным кадром с президентом России Владимиром Путиным.