Полицейский начальник захотел снимок как у Путина и попал под разбирательство

Комиссар по вопросам полиции и преступности в графствах Лестершир и Ратленд Руперт Мэттьюс оказался под проверкой после истории с предвыборной фотосессией. По данным британских СМИ, он просил действующую сотрудницу полиции помочь организовать съемку верхом на лошади — по аналогии с известным кадром с президентом России Владимиром Путиным.
Как следует из материалов, жалоба поступила в Независимое управление по надзору за деятельностью полиции (IOPC) 4 сентября 2025 года. Ведомство заявило, что признаков возможного уголовного преступления не обнаружило и вернуло вопрос для дальнейшего рассмотрения профильной комиссии, пишет Daily Mail.
Окончательное решение о том, как будет урегулирована жалоба, должны принять на заседании совета графства Лестершир.
В офисе Мэттьюса сообщили, что он не скрывал страха перед лошадьми и настаивают: просьба касалась публичной активности в рамках предвыборной кампании. Сам комиссар подтвердил готовность сотрудничать с проверкой, но выразил недовольство тем, что детали конфиденциальных документов попали в прессу.
Руперт Мэттьюс занимает должность комиссара с 2021 года: в 2024-м он был переизбран, а в 2025-м перешел из Консервативной партии в Reform UK.
На фоне скандала в Британии обсуждают будущее самой должности таких комиссаров. В ноябре МВД Великобритании объявило о планах упразднить эти посты, рассчитывая сэкономить для бюджета не менее 100 млн фунтов.
