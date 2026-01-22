Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двухлетняя девочка получила кровоизлияние в мозг на тюбинге

Это уже второй тяжёлый инцидент с тюбингом в Приморье в январе.

Источник: Аргументы и факты

В Дальнегорске Приморского края двухлетняя девочка получила субарахноидальное кровоизлияние после падения с тюбинга. Это второй случай за январь, когда катание на надувных санках привело к тяжёлой травме ребёнка в регионе.

По предварительной информации, девочка каталась на тюбинге, не справилась с управлением, сильно ударилась и потеряла сознание. После происшествия ребёнка срочно доставили в больницу, где компьютерная томография выявила кровоизлияние в мозг.

Малыше экстренно прооперировали и поместили в реанимационное отделение. В настоящее время её состояние врачи оценивают как стабильное, однако лечение продолжается, и прогнозы остаются осторожными.

Напомним, что это уже второй серьёзный инцидент с тюбингом в Приморье за последние недели. Ранее во Владивостоке 13-летний мальчик также получил тяжёлую травму при катании на надувных санках.