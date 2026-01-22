Двухлетняя девочка получила кровоизлияние в мозг на тюбинге

В Дальнегорске Приморского края двухлетняя девочка получила субарахноидальное кровоизлияние после падения с тюбинга. Это второй случай за январь, когда катание на надувных санках привело к тяжёлой травме ребёнка в регионе.
По предварительной информации, девочка каталась на тюбинге, не справилась с управлением, сильно ударилась и потеряла сознание. После происшествия ребёнка срочно доставили в больницу, где компьютерная томография выявила кровоизлияние в мозг.
Малыше экстренно прооперировали и поместили в реанимационное отделение. В настоящее время её состояние врачи оценивают как стабильное, однако лечение продолжается, и прогнозы остаются осторожными.
Напомним, что это уже второй серьёзный инцидент с тюбингом в Приморье за последние недели. Ранее во Владивостоке 13-летний мальчик также получил тяжёлую травму при катании на надувных санках.