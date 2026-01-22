В ХМАО пожарные спасли из горящего дома троих детей

Пожарные вытащили пять человек из горящего дома, трое из них — дети.
В Нефтеюганске пожарные вытащили из горящего дома пять человек, трое из которых дети. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Огнеборцы Нефтеюганска спасли из горящего дома пять человек, в том числе троих детей. 22 января в 00:47 в Нефтеюганске в 11а микрорайоне, по переулку Дальний, произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме», — сообщает пресс-служба МЧС округа.
В жилом доме выгорело 78 квадратных метров. Дознаватели выясняют причину возгорания.