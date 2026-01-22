Охранник ТЦ в Петербурге объявлен в розыск после смертельной драки

Полицейские объявили в розыск одного из охранников ТЦ в Петербурге, который был участником смертельной драки с 24-летним покупателем. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Ещё один участник происшествия, 32-летний сотрудник охраны, скрылся с места и объявлен в розыск», — рассказали в ведомстве.
Конфликт между охранниками и покупателем, подозреваемым в совершении кражи, произошел 21 января около 19:44 в помещении магазина, расположенного в доме 17 на Коломяжском проспекте. Словестная перепалка переросла в драку.
Прибывшие на место ЧП полицейские по горячим следам задержали троих сотрудников охранной организации в возрасте 64 и 19 лет, а также 18-летнего работника клининга.
24-летнего покупателя в тяжёлом состоянии доставили в больницу, где он вскоре скончался.
