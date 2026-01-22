Появились жуткие кадры рухнувшего вертолета в жерло активного вулкана Асо

Гора Асо — второй по величине действующий вулкан в Японии после горы Фудзи, возвышающийся над юго-западным островом Кюсю. Последнее крупное извержение Асо зафиксировано в 2021 году, оно началось внезапно, что привело к эвакуации всех туристов из этого района.