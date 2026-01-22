Ричмонд
Появились жуткие кадры рухнувшего вертолета в жерло активного вулкана Асо

Опубликованы ужасающие снимки с места крушения вертолета в Японии, он упал в жерло действующего вулкана Асо.

Опубликованы кадры с места крушения вертолета в японской префектуре Кумамото, борт упал прямо в жерло действующего вулкана Асо, материал из The Sun перевел aif.ru.

Уточняется, что в вертолете находились три человека — два тайваньских туриста и пилот из Японии, все они на данный момент числятся пропавшими без вести.

«Туристы, 41-летний мужчина и 36-летняя женщина из Тайваня, пытались рассмотреть вершину вулкана поближе, когда около 11 часов утра во вторник вертолёт пропал с радаров. Они летели с 64-летним японским пилотом», — говорится в материале.

На кадрах видно, что из жерла вырываются густые клубы вулканического дыма, у вертолета уцелел только хвост. Однако тел рядом нет, экстренные службы развернули поисково-спасательную операцию, в которой задействованы 60 человек.

Гора Асо — второй по величине действующий вулкан в Японии после горы Фудзи, возвышающийся над юго-западным островом Кюсю. Последнее крупное извержение Асо зафиксировано в 2021 году, оно началось внезапно, что привело к эвакуации всех туристов из этого района.

Ранее пропавший с радаров самолет нашли на вершине горы Булусараунг в Индонезии.

