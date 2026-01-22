Сотрудники ЦРБ попали в жуткое ДТП под Нижним Новгородом: есть погибший

Кроме того, пострадала 39-летняя пассажирка иномарки. В ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия. Также в случившемся разбираются сотрудники Гострудинспекции. Там уточнили, что работники медучреждения направлялись в командировку в Нижний Новгород. Инспекция инициировала расследование несчастного случая на производстве.