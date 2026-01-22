Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники ЦРБ попали в жуткое ДТП под Нижним Новгородом: есть погибший

Сотрудники Тоншаевской центральной районной больницы попали в ДТП в Уренском районе. Один человек погиб, сообщили в пресс-службе нижегородской полиции.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Авария произошла ранним утром 21 января на 184 км автодороги Р-159 «Нижний Новгород — Шахунья — Киров». Там лоб в лоб столкнулись «Форд Экоспорт» под управлением 49-летнего мужчины и «Лада Ларгус», за рулем которой находился 58-летний водитель. Водитель отечественного авто погиб, а его 59-летняя пассажирка (медсестра ЦРБ) получила телесные повреждения.

Кроме того, пострадала 39-летняя пассажирка иномарки. В ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия. Также в случившемся разбираются сотрудники Гострудинспекции. Там уточнили, что работники медучреждения направлялись в командировку в Нижний Новгород. Инспекция инициировала расследование несчастного случая на производстве.

Напомним, что 20 января на трассе Р-158 «Нижний Новгород — Саратов» при лобовом столкновении двух авто погибли сотрудники Корпорации промышленности и предпринимательства Нижегородской области.