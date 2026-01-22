Сотрудники ЦРБ попали в жуткое ДТП под Нижним Новгородом: есть погибший

Авария произошла ранним утром 21 января на 184 км автодороги Р-159 «Нижний Новгород — Шахунья — Киров». Там лоб в лоб столкнулись «Форд Экоспорт» под управлением 49-летнего мужчины и «Лада Ларгус», за рулем которой находился 58-летний водитель. Водитель отечественного авто погиб, а его 59-летняя пассажирка (медсестра ЦРБ) получила телесные повреждения.
Кроме того, пострадала 39-летняя пассажирка иномарки. В ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия. Также в случившемся разбираются сотрудники Гострудинспекции. Там уточнили, что работники медучреждения направлялись в командировку в Нижний Новгород. Инспекция инициировала расследование несчастного случая на производстве.
Напомним, что 20 января на трассе Р-158 «Нижний Новгород — Саратов» при лобовом столкновении двух авто погибли сотрудники Корпорации промышленности и предпринимательства Нижегородской области.