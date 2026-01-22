ВСУ нанесли 39 ударов по Херсонской области за сутки

«В течение светлого времени суток ВСУ нанесли 21 удар из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 обстрелов со стороны боевиков киевского режима было зафиксировано ночью. Всего за сутки противник нанес по 8 населенным пунктам Херсонской области 39 артиллерийских ударов», — сказал представитель экстренных служб.