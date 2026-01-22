Ричмонд
ВСУ нанесли 39 ударов по Херсонской области за сутки

ГЕНИЧЕСК, 22 янв — РИА Новости. ВСУ за день нанесли по Херсонской области 39 ударов из ствольной артиллерии, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.

Источник: © РИА Новости

«В течение светлого времени суток ВСУ нанесли 21 удар из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 обстрелов со стороны боевиков киевского режима было зафиксировано ночью. Всего за сутки противник нанес по 8 населенным пунктам Херсонской области 39 артиллерийских ударов», — сказал представитель экстренных служб.

Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Малая Лепетиха, Малокаховка, Днепряны, Каховка, Горностаевка, Казачьи Лагеря, Алешки.