Люди погибли, никто не ответил. 15 лет назад сгорел торговый центр «Европа»

Другой погибший — Евгений Жемчугов был отцом двоих маленьких детей — сына и дочери, участвовал в боевых действиях в горячих точках. В ходе следствия выяснилось, что он был четырежды судим: в 1997 году за распространение наркотических средств, в 1998-м — за грабеж (приговор — 3 года лишения свободы условно), в 2000-м — за хулиганство (приговор — 1 год исправительных работ) и в 2003-м — за разбой (приговор — 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества). Жемчугов освободился из мест лишения свободы в 2009 году, после чего и устроился на работу в ООО «Браско».