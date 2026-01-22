Люди погибли, никто не ответил. 15 лет назад сгорел торговый центр «Европа»

Сегодня, 22 января, в Башкирии вспоминают жуткий пожар в уфимском торговом центре «Европа». Со дня ЧП, унесшего жизни двух человек, прошло 15 лет. Угарным газом отравились 17-летняя школьница Гузель Булатова и 34-летний рабочий-бетонщик Евгений Жемчугов. Дело, возбужденное после их гибели, давно закрыто. На скамье подсудимых были предприниматель и управляющий ТЦ, но суд оправдал их, не найдя в действиях мужчин состава преступления. Ufa.aif.ru вспоминает подробности трагедии.
Взрыв и огонь.
Торговый комплекс «Европа» располагался на проспекте Октября, 67/2. Комплекс открылся в декабре 2007 года и занимал площадь около восьми тысяч квадратных метров. Здесь были магазины известных брендов, кафе, рестораны и зоны отдыха.
В субботу, 22 января 2011 года, около 17:30 вчера в здании прогремели несколько взрывов, после чего начался пожар. Источников возгорания стал еще не работавший клуб Concert Club на втором этаже, который готовили к открытию. Рабочие заливали здесь пол.
Пожару в «Европе» присвоили третью категорию сложности по четырехбалльной шкале.
Все, кто находился внутри торгового комплекса, а это около 300 человек, в спешке бросились покидать его. Столб дыма был виден за несколько километров. Проезжую часть проспекта Октября рядом с ТЦ тогда перекрыли. С огнем боролись около сотни пожарных города.
Пламя быстро перекидывалось с одного этажа на другой. В считаные минуты со стен начали падать куски и рекламные щиты. Сгорел фасад с первого по пятый этажи, внутри рухнули несколько перегородок. Площадь пожара составила 1,2 тыс. квадратных метров.
Смертельное отравление.
Позже стало известно, что есть жертвы. В огне погибли ученица 11 класса Гузель Булатова, которая пришла в тот день позагорать в солярии, расположенном на третьем этаже. Выбраться из полыхающего здания она не смогла. Ее мама была в том же торговом центре и ждала девушку на первом этаже. Но живой дочь она больше не увидела.
Гузель была единственной дочерью у своих родителей. Училась на пятерки и увлекалась танцами.
Другой погибший — Евгений Жемчугов был отцом двоих маленьких детей — сына и дочери, участвовал в боевых действиях в горячих точках. В ходе следствия выяснилось, что он был четырежды судим: в 1997 году за распространение наркотических средств, в 1998-м — за грабеж (приговор — 3 года лишения свободы условно), в 2000-м — за хулиганство (приговор — 1 год исправительных работ) и в 2003-м — за разбой (приговор — 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества). Жемчугов освободился из мест лишения свободы в 2009 году, после чего и устроился на работу в ООО «Браско».
Мужчина погиб практически на глазах супруги — она привезла его на обед и даже не успела отъехать от центра, как прогремел взрыв. На ее руках в тот момент была девятимесячная дочь.
Позже экспертиза установила, что погибли они из-за отравления угарным газом.
Еще 15 человек пострадали. У них диагностировали ожоги и отравления. Восьмерых с тяжелыми травмами и отравлениями угарным газом госпитализировали, остальных после осмотра врачами отпустили домой. Их доставили в Республиканский ожоговый центр и в больницу № 21.
Неисправное оборудование.
Из полыхающего здания пожарные вытащили восемь неразорвавшихся баллонов с газом пропан и кислородом.
В МВД Башкирии причиной произошедшего тогда назвали неисправность газового оборудования — такое рабочим предоставил арендатор площадей — компания предпринимателя Эйнура Бейбутова.
По факту пожара главное следственное управление МВД по РБ возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц».
В МЧС Башкирии рассказали, что экспертиза установила неисправность автоматической системы пожаротушения в здании. До этого на объекте выявили 29 нарушений нормативов пожарной безопасности и путей эвакуации людей из помещения.
Сразу после сдачи в эксплуатацию в 2007 году проверка выявила нарушения противопожарной безопасности. Собственнику вручили представление о выявленных нарушениях. Материалы проверки передали в суд с просьбой приостановить деятельность ТЦ до устранения нарушений, однако судья назначил 10 тыс. рублей штрафа.
После смены собственника в 2008 году выданное прежде предписание не выполнили. Следующая проверка по закону была разрешена только только через три года после смены собственника предприятия.
Отметим, что в ноябре 2010 года в здании «Европы» был небольшой пожар в одном помещении. Тогда возгорание произошло из-за невыключенного утюга. По данному факту завели дело об административном правонарушении. Экспертиза показала, что аварийные системы пожаротушения не сработали.
Новому собственнику выдали предписание устранить нарушение до 2 февраля 2011 года, но 22 января здание сгорело.
Всех оправдали.
Изначально в произошедшем обвинили Евгения Жемчугова. Именно на него в тот день возложили обязанность обеспечивать работу тепловых пушек и заменять газовые баллоны.
Услышав взрыв, он вошел в задние и поднялся на третий этаж в подсобку. Там и нашли его тело.
Но обвинение предъявили предпринимателю Эйнуру Бейбутову и бывшему управляющему «Европы» Александру Герсону. Октябрьский районный суд Уфы приговорил их к четырем и трем годам в колонии-поселении соответственно. Обвиняемые с приговором не согласились и обжаловали его.
В 2014 году Верховный суд Башкирии отменил это решение, не найдя состава преступления в их действиях, и полностью оправдал обвиняемых.
Вторая жизнь.
Сгоревшее здание пустовало 12 лет. Почти три года назад — в апреле 2023 года, здесь открыли многофункциональный центр «Артерия».
До этого в здании хотели разместить подразделения республиканского онкоцентра, но власти от этой идеи отказались.
Семьи погибших Евгения и Гузелии продолжают жить дальше, бережно храня память о них. Елена с детьми какое-то время скиталась по съемным квартирам, но в итоге обрела свое жилье. Она получила компенсацию в размере 1,4 млн рублей.