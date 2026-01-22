Курганцы заметили крупный пожар на промзоне у перекрестка Голикова-Машиностроителей. Фото

Крупный пожар случился в Кургане (архивное фото).
В Кургане на промзоне в районе Голикова-Машиностроителей наблюдается сильное задымление. Об этом сообщают читатели URA.RU.
«Крупный пожар на промзоне недалеко от перекрестка Голикова-Машиностроителей», — рассказали читатели. Они также поделились фотографиями, на которых в небе виден огромный столб дыма.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МЧС Курганской области. «Работают подразделения. Шесть единиц техники и 17 человек. По предварительной информации, горели складские помещения. В 11:15 огонь локализован. Четыре газовых баллона эвакуировано сотрудниками МЧС», — передают спасатели.
