Курганцы заметили крупный пожар на промзоне у перекрестка Голикова-Машиностроителей. Фото

В Кургане на промзоне в районе Голикова-Машиностроителей наблюдается сильное задымление. Об этом сообщают читатели URA.RU.

Крупный пожар случился в Кургане (архивное фото).

«Крупный пожар на промзоне недалеко от перекрестка Голикова-Машиностроителей», — рассказали читатели. Они также поделились фотографиями, на которых в небе виден огромный столб дыма.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МЧС Курганской области. «Работают подразделения. Шесть единиц техники и 17 человек. По предварительной информации, горели складские помещения. В 11:15 огонь локализован. Четыре газовых баллона эвакуировано сотрудниками МЧС», — передают спасатели.

Крупный пожар на промзоне у перекрестка Голикова-Машиностроителей Крупный пожар на промзоне у перекрестка Голикова-Машиностроителей.