В Казачинско-Ленском районе три человека погибли из-за выезда на встречку

Страшная авария произошла в Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, вечером 20 января 2026 года на 254 километре автодороги «Жигалово — Казачинское» столкнулись два автомобиля.
Водитель джипа также пострадал, сейчас находится под присмотром медиков. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
— Предварительно установлено, что 42-летний водитель «Лексуса» вылетел на встречку, где лоб в лоб врезался в «Тойоту Ленд Крузер». На месте происшествия погибли предполагаемый виновник аварии и один из его пассажиров. Женщину, находящуюся в первом авто, доставили в больницу, но помочь ей не удалось. Травмы были слишком серьёзными, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Водитель джипа также пострадал, сейчас находится под присмотром медиков. После произошедшего следователи завели уголовное дело по статье о нарушений правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Дорожные полицейские устанавливают все причины и обстоятельства трагедии, прокуратура поставила дело на особый контроль.
