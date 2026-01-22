В Казачинско-Ленском районе три человека погибли из-за выезда на встречку

— Предварительно установлено, что 42-летний водитель «Лексуса» вылетел на встречку, где лоб в лоб врезался в «Тойоту Ленд Крузер». На месте происшествия погибли предполагаемый виновник аварии и один из его пассажиров. Женщину, находящуюся в первом авто, доставили в больницу, но помочь ей не удалось. Травмы были слишком серьёзными, — рассказывают в пресс-службе ведомства.