Пилот героически посадил самолет в поле и спас жизни, но теперь с него требуют миллионы: вот в чем его обвинили

Напомним, настоящее «чудо на пшеничном поле» произошло в сентябре 2023 года. Тогда Airbus «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Омск, столкнулся с неисправностью гидросистемы и был вынужден совершить вынужденную посадку. Пассажиры уже прощались с жизнью и близкими, но никто не пострадал. На борту тогда было 167 человек.