Пилот героически посадил самолет в поле и спас жизни, но теперь с него требуют миллионы: вот в чем его обвинили

С пилота Сергея Белова, героически посадившего самолет в поле в 2023 году, требуют взыскать почти 119 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Согласно документам, после посадки в Убинском районе Новосибирской области были повреждены элементы воздушного судна. Речь идет о створке ниши шасси, лопатках вентилятора правого двигателя, колесах и тормозах. Общий размер ущерба оценивается в 118,9 млн рублей.
«От столкновения с землей на воздушном судне были повреждены правая створка ниши шасси, три лопатки вентилятора правого двигателя, колеса и тормоза», — говорится в материалах дела.
Защита пилота настаивает, что экспертиза была проведена с ошибками и противоречиями. По словам адвоката Белова, в деле отсутствует надлежащее документальное обоснование суммы ущерба. И это при том, что самого пилота обвиняют именно в причинении крупного вреда.
Напомним, настоящее «чудо на пшеничном поле» произошло в сентябре 2023 года. Тогда Airbus «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Омск, столкнулся с неисправностью гидросистемы и был вынужден совершить вынужденную посадку. Пассажиры уже прощались с жизнью и близкими, но никто не пострадал. На борту тогда было 167 человек.