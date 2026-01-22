Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участников массовой драки с погибшим в Шымкенте продолжают искать

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов рассказал, что по факту массовой драки в Шымкенте, в которой погиб человек, часть подозреваемых уже задержана и находится под стражей. Однако далеко не все причастные к драке пойманы.

Источник: Курсив

«По работе комплексных сил полиции на сегодня по данному уголовному делу есть еще ряд фигурантов, которые не задержаны, но полицией принимаются все меры к установлению и задержанию всех причастных лиц. Обязательно мы дополнительную информацию дадим в соответствии с принципом законного порядка», — подчеркнул Адилов.

Усиление шымкентского отдела.

Для расследования в Шымкент направили руководителей центрального аппарата МВД: криминальную полицию, следственный департамент и департамент собственной безопасности. Они проверяют, почему такое тяжкое преступление произошло днем и почему полиция не смогла предотвратить трагедию.

Адилов заверил, что никто из причастных не уйдет от ответственности. Всех, кто участвовал в драке, привлекут к уголовной ответственности, и они понесут наказание по закону.

Напомним, 20 января 2026 года на пересечении улиц Еримбетова и Рыскулова в Шымкенте произошла массовая драка. Видео очевидцев попало в социальные сети. Один из мужчин скончался от ножевых ранений. Полиция возбудила уголовное дело по статьям УК РК «Убийство», «Хулиганство» и «Похищение человека».