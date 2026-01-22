На улице Константиновской в Ростове потушили полыхающий частный дом

На улице Константиновской в Ростове-на-Дону потушили частный дом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
По информации ведомства, тушение провели вечером 21 января. На улице Константиновской горел дом № 8. Пожарных вызвали в 19:49, в 20:49 пламя полностью ликвидировали 49 кв. метрах.
Известно, что на месте происшествия от МЧС работали 16 человек, использовали пять единиц техники. Предварительно, пострадавших нет. Напомним, утром 21 января в Ростове-на-Дону потушили двухэтажный частный дом, в этом случае площадь пожара составила 100 кв. метров.
