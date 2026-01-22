В Феодосии вспыхнул магазин

Инцидент произошел около 8 утра на улице Базарная. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.
«Распространения огня не допущено. Пострадавших нет. Дознаватели МЧС России установили причину — кроткое замыкание электрощитовой», — говорится в сообщении.
Для ликвидации возгорания привлекались 18 человек и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 5 квадратных метров, пострадавших нет.
Как сообщалось, 10 января огонь охватил тысячу квадратных метров магазина на улице Красина в поселке городского типа Виноградное под Ялтой. Пламя было локализовано спустя два с половиной часа. Ликвидировать пожар удалось под утро следующего дня.
В Крыму на 18% выросло количество техногенных пожаров. Основная причина — повышенная нагрузка на проводку из-за обогревателей.