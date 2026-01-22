Ричмонд
В Феодосии вспыхнул магазин

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости Крым. Сегодня утром в одном из магазинов Феодосии вспыхнул пожар, пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел около 8 утра на улице Базарная. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

«Распространения огня не допущено. Пострадавших нет. Дознаватели МЧС России установили причину — кроткое замыкание электрощитовой», — говорится в сообщении.

Для ликвидации возгорания привлекались 18 человек и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 5 квадратных метров, пострадавших нет.

Как сообщалось, 10 января огонь охватил тысячу квадратных метров магазина на улице Красина в поселке городского типа Виноградное под Ялтой. Пламя было локализовано спустя два с половиной часа. Ликвидировать пожар удалось под утро следующего дня.

В Крыму на 18% выросло количество техногенных пожаров. Основная причина — повышенная нагрузка на проводку из-за обогревателей.