Автомобиль перевернулся на М-7 из-за снега в Нижегородской области

Транспортному средству вернули его в нормальное положение и обесточили.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

ДТП произошло утром 22 января на автодороге М-7, соединяющей Нижний Новгород и Москву. Автомобиль потерял управление, и машина оказалась в кювете. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Как сообщил Сергей Елфимов, сотрудник пожарной части № 11, прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили автомобиль, лежащим на боку. Транспортному средству вернули его в нормальное положение и обесточили.

Водитель, к счастью, не получила серьёзных травм.

Главное управление МЧС России обращает внимание граждан на необходимость соблюдения мер предосторожности на дорогах и просит:

  • Оценивать погодные условия и состояние дорожного полотна при совершении любых маневров и торможении;
  • Соблюдать скоростной режим;
  • Быть особенно внимательными к пешеходам.

Ранее сотрудники Корпорации развития промышленности погибли в ДТП под Арзамасом.