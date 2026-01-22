Автомобиль перевернулся на М-7 из-за снега в Нижегородской области

ДТП произошло утром 22 января на автодороге М-7, соединяющей Нижний Новгород и Москву. Автомобиль потерял управление, и машина оказалась в кювете. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Как сообщил Сергей Елфимов, сотрудник пожарной части № 11, прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили автомобиль, лежащим на боку. Транспортному средству вернули его в нормальное положение и обесточили.
Водитель, к счастью, не получила серьёзных травм.
Главное управление МЧС России обращает внимание граждан на необходимость соблюдения мер предосторожности на дорогах и просит:
- Оценивать погодные условия и состояние дорожного полотна при совершении любых маневров и торможении;
- Соблюдать скоростной режим;
- Быть особенно внимательными к пешеходам.
