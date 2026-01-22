В Москве задержали агента молдавских спецслужб

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность агента молдавских спецслужб», — говорится в сообщении.
Установлено, что в декабре 2025 года гражданин России прибыл в Москву для выполнения задания Службы информации и безопасности Молдовы против безопасности РФ, при подготовке которого был задержан сотрудниками ФСБ России. В изъятых у него средствах связи обнаружена переписка с сотрудником молдавской спецслужбы, подтверждающая указанные обстоятельства.
«Следственным управлением ФСБ России в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ФСБ.
Санкция данной статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы. Обвиняемый дает признательные показания, ведется следствие.
«Это уже не первый случай, когда спецслужбы Республики Молдова, имея финансовую и консультационную поддержку западных наставников, несмотря на высокую вероятность разоблачения, засылают в Россию своих агентов. Так, в мае 2025 года в городе Москве задержаны два агента молдавской разведки, прибывшие в Россию по поддельным документам для осуществления противоправной деятельности в ущерб безопасности нашей страны», — отметили в ведомстве.