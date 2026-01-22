В Москве задержали агента молдавских спецслужб

«Это уже не первый случай, когда спецслужбы Республики Молдова, имея финансовую и консультационную поддержку западных наставников, несмотря на высокую вероятность разоблачения, засылают в Россию своих агентов. Так, в мае 2025 года в городе Москве задержаны два агента молдавской разведки, прибывшие в Россию по поддельным документам для осуществления противоправной деятельности в ущерб безопасности нашей страны», — отметили в ведомстве.