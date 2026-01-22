В Магадане самолет с 335 пассажирами выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Магадана самолет, готовящийся к взлету, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По информации пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры, на борту лайнера находилось 335 человек, никто из них не пострадал.
Транспортная прокуратура региона начала проверку обстоятельств случившегося, связанного с выездом самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Сообщается, что воздушное судно, готовившееся к рейсу Магадан — Москва и уже начавшее разгон, было вынуждено остановить взлет из-за технических проблем. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа остались невредимы.
Речь идет о рейсе FV6290, выполняемом авиакомпанией «Россия» на самолете Boeing 747, который должен был доставить пассажиров в аэропорт «Шереметьево». Представители авиакомпании заявили, что во время разбега самолет прекратил подготовку к взлету по техническим причинам.
Для осуществления рейса будет задействован резервный самолет, который прибудет из Москвы.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Махачкалы самолет выкатился за пределы ВПП.