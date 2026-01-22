В Магадане самолет с 335 пассажирами выкатился за пределы ВПП

Транспортная прокуратура региона начала проверку обстоятельств случившегося, связанного с выездом самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Сообщается, что воздушное судно, готовившееся к рейсу Магадан — Москва и уже начавшее разгон, было вынуждено остановить взлет из-за технических проблем. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа остались невредимы.