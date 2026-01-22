Ричмонд
ФСБ задержала прибывшего в Москву агента спецслужб Молдавии

ФСБ России задержала в Москве гражданина России, прибывшего для выполнения задания молдавской спецслужбы против безопасности страны. Об этом в четверг, 22 января, сообщили в ЦОС ФСБ.

Уточняется, что у него изъяли средства связи с перепиской, подтверждающей контакты с сотрудником Службы информации и безопасности Молдавии.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Обвиняемый дал признательные показания, ведется следствие.

В ФСБ отметили, что это не первый случай, когда молдавские спецслужбы с поддержкой западных наставников направляют в Россию агентов, несмотря на высокую вероятность разоблачения. Ранее, в мае 2025 года, в Москве были задержаны два других агента Молдавии, прибывшие по поддельным документам для противоправной деятельности, передает РИА Новости.

Ранее силовики в Санкт-Петербурге предотвратили теракт против сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса, была задержана завербованная украинскими спецслужбами россиянка.