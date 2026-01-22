ФСБ задержала прибывшего в Москву агента спецслужб Молдавии

В ФСБ отметили, что это не первый случай, когда молдавские спецслужбы с поддержкой западных наставников направляют в Россию агентов, несмотря на высокую вероятность разоблачения. Ранее, в мае 2025 года, в Москве были задержаны два других агента Молдавии, прибывшие по поддельным документам для противоправной деятельности, передает РИА Новости.