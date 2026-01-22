Ричмонд
Украинские беспилотники вторую ночь подряд атакуют объекты в Краснодарском крае

В результате последней атаки БПЛА ВСУ на Краснодарский край погибли люди.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники вторую ночь подряд атакуют объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае. Об этом сообщили региональные власти.

Наиболее серьезный удар был нанесен вечером 21 января по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района. По предварительным данным, погибли сотрудники предприятия. О произошедшем сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Погибли два сотрудника предприятия, еще несколько пострадали. Выражаю глубокие соболезнования семьям», — написал он в своем Telegram-канале.

В результате атаки на территории терминалов возник пожар. Загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий привлекли около сотни человек и несколько десятков единиц техники, включая подразделения МЧС. Открытое горение удалось оперативно потушить.

Позднее в оперативном штабе региона уточнили, что число погибших увеличилось до трех человек. Еще восемь пострадавших были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Тем временем ВСУ пытаются атаковать и другие регионы России. По данным Министерства обороны РФ, за вечер 21 января силы противовоздушной обороны уничтожили 52 украинских беспилотника. Большая часть дронов была сбита над акваторией Азовского моря. Еще несколько беспилотников нейтрализовали над Черным морем, а также над территорией Краснодарского края и Республики Крым.

